Суд над подозреваемыми по делу о сбитом MH17 пройдет в Нидерландах

Суд над подозреваемыми по делу о сбитом Boeing 777, который потерпел крушение крушение над востоком Украины в 2014 году, состоится в Нидерландах. Возможных виновников гибели пассажиров рейса MH-17 будут судить по голландскому законодательству. Об этом сообщает телекомпания NOS со ссылкой на МИД страны.

Как отмечает голландское издание, такое решение поддержали все участники международного расследования — Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Украина.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», приняв его по ошибке за военный.

Позднее Bellingcat установила номер ЗРК — 332, а также сообщила, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда — на восток Украины.

Минобороны обвинило экспертов Bellingcat в фальсификации фактов о крушении пассажирского самолета. В ведомстве утверждали, что представленная информация имеет заведомо антироссийскую направленность и построена на искаженных данных.

Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал доклад Bellingcat о расследовании крушения Boeing. По его словам, расследователи «оперируют какими-то страными слухами».

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук».

Андрей Дубровский