РПЦ поможет МЧС в «профилактике и предупреждении чрезвычайных ситуаций»

МЧС и Русская православная церковь (РПЦ) подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, РПЦ будет участвовать в «профилактике и предупреждении чрезвычайных ситуаций».

«Сегодня в МЧС России светлый и радостный день — подписано соглашение, которое открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия. Этим документом предусматривается участие Русской православной церкви в реализации комплекса задач по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций», — сказал глава МЧС Владимир Пучков.

По его словам, РПЦ также будет оказывать «духовную поддержку» сотрудникам министерства и членам их семей. Помимо этого, «священнослужители готовы оказывать духовную помощь и поддержку пострадавшим и членам их семей».

Как добавил патриарх Кирилл, РПЦ и МЧС сотрудничают «уже в течение ряда лет».

«Все русские средневековые города, а также большинство храмов были деревянными, поэтому огонь нанес огромный ущерб нашему историческому наследию. И все то, что дошло до нас на сегодняшний день, должно бережно охраняться», — сказал патриарх Кирилл.

Согласно документу, министерство будет сообщать епархиям о чрезвычайных ситуациях, чтобы те направляли волонтеров для помощи МЧС.