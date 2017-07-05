В Кремле рассказали о деталях первой встречи Путина и Трампа в Гамбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что в Кремле от первой встречи с президентом США Дональдом Трампом ожидают установление рабочего диалога, сообщает Интерфакс.

«Конечно, хотя речь идет о полноформатной двусторонней встрече, но в силу того, что она проходит "на полях" саммита, она будет достаточно ограничена по времени», — отметил Песков.

По его словам, из-за ограниченности времени глава российского государства Владимир Путин вряд ли сможет подробно обсудить с Трампом ситуацию на юго-востоке Украины, но вопросы взаимодействия в Сирии и перспективы урегулирования конфликта будут подняты.

На вопрос о том, на какую атмосферу рассчитывают в Кремле в ходе этой встречи, пресс-секретарь ответил: «На рабочую».

Напомним, в конце июня советник Трампа по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер анонсировал встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Гамбурге 7-8 июля на саммите G20.

Информация о том, что Трамп и Путин проведут встречу во время саммита, официально не подтверждалась обеими сторонами, однако в СМИ постоянно появлялись соответствующие публикации.

Максим Прошкин