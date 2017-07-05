Число экономящих на своем здоровье россиян выросло почти в три раза

Число россиян, вынужденных экономить на медицинских расходах, за год выросло почти в три раза — с 6% до 16%. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир».

По данным холдинга, втрое также выросло число россиян, экономящих на бытовых услугах, — с 4% в 2016 году до 13% в 2017 году. При этом на мобильной связи стали экономить в четыре раза чаще — 12% опрошенных вместо 3%, а на транспорте – 11% вместо 3%. Кроме того, опрошенные рассказали, что стали чаще экономить на спорте (с 4% до 10%), развлечениях (с 20% до 30%) и ресторанах (8% до 20%).

В то же время, доля тех, кто ни на чем не экономит, выросла с 11% до 18%. Также, согласно опросу, сократилось число граждан, экономящих на еде — с 43% до 39%.

В мае холдинг «Ромир» опубликовал исследование, согласно которому, повседневные расходы россиян в апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом инфляции упали на 9% и достигли минимума за последние пять лет.

Исследователи отметили, что «даже в кризисном 2015 году падение повседневных расходов составило 5,8%, что все же ниже сокращения расходов в апреле текущего года».

Ранее вице-премьер правительства России Ольга Голодец назвала бедность в России «уникальной».

«Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные», — сказала Голодец.

Андрей Дубровский