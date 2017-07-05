Более 40% россиян назвали сталинские репрессии вынужденной мерой

43% россиян считают, что без сталинских репрессий было «невозможно сохранить порядок в стране». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Как выяснили социологи, 90% граждан слышали о сталинских репрессиях, 72% опрошенных считают, что следует рассказывать об этом как можно больше во избежание повторения, а 22% предложили обсуждать данную тему как можно меньше, чтобы «это не сказывалось негативно на имидже страны».

При этом 49% россиян заявили, что репрессии ничем нельзя оправдать.

Мнение респондентов о том, кто становился жертвами сталинских репрессий, разделилось. Большая часть опрошенных предположила, что жертвами стали «несогласные с проводимой властями политикой» (37%). 24% уверены, что репрессированы были «враги народа, предатели, заговорщики».

Напомним, что по итогам недавнего опроса «Левада-центра» Иосиф Сталин занял первое место в рейтинге самых выдающихся людей в истории России. Второе место разделили президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Третье место досталось Владимиру Ленину.

Ольга Дубова