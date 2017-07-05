В Тюменской области почтальонке пригрозили увольнением за обращение к Путину

«Почта России» ответила на обращение к президенту России Владимиру Путину работницы Ануры Садыковой из села Равнец Тюменской области. На прямой линии с главой государства она сообщила ему свою заработную плату — в месяц почтальонка с 20-летним стажем получает 3600 рублей. Владимир Путин тогда ответил, что эти сведения нужно проверить, поскольку «есть же МРОТ, и он больше, чем 3600».

С Анурой Садыковой после «прямой линии» встретились журналисты телеканала «Мир». Выяснилось, что женщина свою зарплату немного преуменьшила: 3600 — это ее оклад, а с учетом всех надбавок ей начисляется в месяц 3904 рубля, то есть на 4 рубля больше минимальной поставки. В своем ответе телеканалу «Почта России» назвала выплаты справедливыми.

«Учитывая невысокую загрузку, ряд отделений почтовой связи работают по сокращенному режиму обслуживания. Работники таких отделений, включая почтальонов, работают на дробных ставках, которые могут составлять от 0,2 до 0,8 ставки. Оплата труда в таком случае производится в соответствии с частью 2 статьи 93 Трудового кодекса РФ, то есть пропорционально отработанному времени», — объяснили в компании.

Во время съемок сюжета Садыковой позвонило областное почтовое начальство, пригрозив увольнением.

По словам Садыковой, когда оплата была сдельная, зарабатывала в месяц 10 тысяч рублей, а сейчас, сколько ни работай, полставки — потолок.

В начале июля Минкомсвязи назначило исполняющего обязанности генерального директора ФГУП «Почта России» Ольгу Осину, которая была заместителем экс-гендиректора компании Дмитрия Страшнова.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно, что начальнику «Почты России» Дмитрию Страшнову может грозить административное наказание. Генпрокуратура заподозрила главу «Почты России» Дмитрия Страшнова в незаконном получении вознаграждения в размере 95,4 млн рублей. Материалы были переданы в Следственный комитет. Ранее «Новая газета» писала, что зарплату директору «Почты России» Дмитрия Страшнова увеличат до 10 млн рублей.

Минимальный размер оплаты труда на данный момент составляет в нашей стране 7800 рублей (с 1 июля увеличился на 300 руб.), что меньше прожиточного минимума (за 1 квартал 2017 в среднем по России – 10700 рублей).