Прокурор запросил лидеру «Шалтая-Болтая» два с половиной года колонии

Прокуратура попросила приговорить к 2,5 годам колонии общего режима основателя хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, передает Интерфакс.

Аникеев пошел на встречу следствию, признав свою вину в незаконном доступе к компьютерной информации. Его дело рассматривается в особом порядке.

Заседания суда по делу Аникеева проходят в закрытом режиме. Предполагается, что приговор лидеру «Шалтая-Болтая» вынесут уже в этот четверг.

Напомним, Владимира Аникеева арестовали в ноябре прошлого года, под стражей также находятся и другие члены группы Александр Филинов и Константин Тепляков. Все они проходят по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов, в частности, телеведущего Дмитрия Киселева и пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой. В 2014 году блог «Шалтая-Болтая» был внесен в реестр запрещенных сайтов.

Дело хакеров связывали с делом о госизмене в ФСБ, но Аникеев и адвокаты участников «Шалтай-Болтая» отвергают возможную связь этих двух дел.

Ольга Дубова