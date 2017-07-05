Миноборнауки назвало вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина в первый год после окончания вуза получают самую высокую зарплату — 58,1 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты мониторинга трудоустройства выпускников вузов Минобрнауки за 2015 год.

Согласно документу, МГТУ имени Н.Э.Баумана, Ульяновский институт гражданской авиации имени Б.П.Бугаева, МИФИ и Высшая школа экономики также вошли в пятерку вузов, выпускник которых получают высокую зарплату в первый год.

В министерстве подсчитали, что закончившие МГУ имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в среднем зарабатывают по 49,9 тысяч рублей.

В исследовании также говорится, что в среднем выпускник вуза очной формы обучения в первый год получает зарплату около 27 тысяч рублей. Средний процент трудоустройства выпускников 2015 года составляет 75%.

Кроме того, Минобрнауки составило рейтинг вузов, чьи выпускники являются самыми востребованными. В топ-5 вузов вошли: МГТУ имени Н.Э.Баумана, МИФИ, РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, Финансовый университет и Московский авиационный институт.

Эксперты отмечают, что самые высокие показатели средней ежемесячной зарплаты у выпускников инженерных специальностей. В докладе министерства говорится, что специалисты по направлению «аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники» получают в среднем более 63 тысяч рублей.

Выпускники по направлениям «прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» — более 52 тысяч рублей. В этот список также входят такие направления, как «ядерная энергетика и технологии», «техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» и «авиационная и ракетно-космическая техника».

Самые низкие зарплаты у выпускников заочной формы обучения моложе 25 лет: средний показатель по России составляет 23,4 тысяч рублей.

Ранее Русский академический фонд, который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин, обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением давать отсрочку некоторым выпускникам вуза.

В тексте обращения уточняется, что отсрочку может получить тот, кто окончили вуз с красным дипломом, продолжил учиться в госвузах, или тот, кто учится заочно и при этом работает на оборонно-промышленных предприятиях и не попадает под другие виды отсрочки.

При этом те молодые люди, которые захотят воспользоваться такой возможностью, потеряют право выезжать за границу.

Максим Прошкин