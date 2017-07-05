Republic узнал о самоубийстве предполагаемого «бенефициара» кассовой реформы

Бизнесмен Владимир Щербаков, которого называли предполагаемым «бенефициаром» кассовой реформы, умер в Лондоне. Об этом со ссылкой на знакомого Щербакова и его бывшего бизнес-партнера сообщил Republic. По словам знакомого Щербакова, бизнесмен покончил с собой.

В полиции Лондона информацию о смерти Щербакова подтвердить не смогли. В Скотленд-Ярде изданию пояснили, что не могут без адреса отследить инцидент. В городской полиции попросили дополнительные данные и не смогли оперативно предоставить комментарий.

Щербаков находился в международном розыске по делу о незаконном выводе из России более 10 млрд рублей. 3 июля стало известно, что заочный арест и международный розыск Щербакова отменены, информация о розыске Щербакова с сайта Интерпола была удалена. Однако о причинах удаления этих данных представители международной полиции ответить не смогли.

В марте 2017 года в Госдуме назвали обогатившихся на законе о новых кассах, среди них упоминался и Щербаков. По словам депутата Госдумы Андрея Лугового, Щербаков был «бенефициаром» компаний ЗАО «Атлас-карт», ООО «Рик» и ЗАО «Безант», которые связаны между собой.

Андрей Дубровский