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В Новосибирске полиция объявила о «минировании» штаба Навального

Общество

Андрей ДубровскийКорреспондент

В Новосибирске полицейские объявили, что здание, в котором находится штаб оппозиционного политика Алексея Навального, заминировано. Об этом «Новой газете» рассказал координатор местного штаба политика Сергей Бойко.

По словам активиста, сотрудники правоохранительных органов оцепили здание и заносят в помещение штаба «черные пластиковые мешки». Бойко также добавил, что правоохранители задержали троих человек — двоих волонтеров штаба и «парня, который просил вывести жителей из "заминированного" здания».

«Больше всего нас пугает, что правоохранители не выносят из помещения, а наоборот заносят в него чем-то наполненные черные пластиковые мешки. Им явно что-то нужно найти в штабе после 14 часов осады — наркотики, огнестрельное оружие или что-то еще», — предположил Бойко.

По словам координатора штаба Навального, к зданию подъехало два автозака, автомобили с мигалками, а также пожарно-спасательные подразделения.

«Интересно, что в жителей здания пропускают внутрь по паспортам. То есть если у вас есть прописка — бомба вам не угрожает», — отметил Бойко.

Как уточнила помощница координатора штаба Сергея Бойко Елена, в помещении штаба находиться около 2 тонн газет в поддержку Навального.

7  июня сотрудники Центра по противодействию экстремизму изъяли из томской типографии 10 тысяч листовок с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Материалы были напечатаны для митинга против коррупции 12 июня, организованного томским штабом политика Алексея Навального.

Ранее, 17 марта, предвыборный штаб политика Алексея Навального в Томске через час после его открытия эвакуировали из-за сообщения о якобы заложенной в здании бомбе.

Позднее полицейские возбудили из-за сообщения о якобы заложенной бомбе на открытии предвыборного штаба Навального уголовное дело статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Студентов и школьников стали вызывать на допрос а качестве свидетелей в Центр по борьбе с экстремизмом (Центр «Э»).

Теги:
обыски, полиция, новосибирск, навальный
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