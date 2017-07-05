В суде по делу об убийстве Немцова завершилось обсуждение вердикта присяжных

Московский окружной военный суд завершил обсуждение вердикта коллегии присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова. Прения сторон назначены на 12 июля. Тогда сторона гособвинения запросит сроки заключения для подсудимых. Статьи, по которых обвинили подсудимых, предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.

На заседании в среду защита дополнила характеристики подсудимых. Так, в суде допросили частного предпринимателя Олега Лукашина, соседа Губашевых из деревни Козино Московской области. Братьев он охарактеризовал как «порядочных, обычных людей, у которых не было склонности к "нестандартным условиям"». К материалам дела также приобщили фотографию, на которой Шадид Губашев запечатлен с сыном Лукашина — «если бы с ним было что-то не то, я бы ребенка ему не доверил».

Анзор Губашев прошел службу в рядах Российской армии, «физически развит, не конфликтен». К делу приобщили свидетельство о браке, заключенном в СИЗО Лефортово 25 мая 2017 года.

Кроме того, в суде прозвучало коллективное требование подсудимых и защиты вернуть вещественные доказательства по делу родственникам подсудимых — по их мнению, приобщенные в качестве вещдоков личные вещи СК задерживает противозаконно.

«У меня все телефоны изъяли, ваша честь. Ну в деле же есть распечатки, зачем наши вещи понадобились?» — возмущался Темирлан Эскерханов.

После суда адвокат Магомед Хадисов пояснил «Новой газете», что вещи подозреваемых все еще находятся в Следственном комитете в рамках проверки по делу Руслана Мухутдинова, предполагаемого организатора, дело выделено в отдельное производство.

Напомним, 29 июня присяжные признали всех фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова виновными и не заслуживающими снисхождения. Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов участвовали в слежке и сборе информации, а также перевозили и помогали скрыть улики другим участникам преступления. А бывший офицер батальона «Север» Заур Дадаев, по версии следствия, непосредственно убил Немцова 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину.

Сергей Лебеденко