Москалькова: мемориальная доска Сталину в МГЮА напоминает, как важно «не скатиться к репрессиям»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает уместной мемориальную доску в честь Иосифа Сталина вМосковском государственном юридическом университете (МГЮА), передает «ТАСС».

По словам Москальковой, доска уместна, потому что она «будущим юристам напоминает, как важно уважать закон и не скатиться к репрессиям». Также омбудсмен добавила, что подобная доска «у нас есть в МИДе, в холле».

Напомним, что в конце июня адвокат Генри Резник заявил о своем уходе из академии в связи с восстановлением мемориальной доски Иосифу Сталину. От сотрудничества с МГЮА отказались также преподаватели Высшей школы экономики.

Изначально доска была установлена в 1949 году, но демонтирована после разоблачения культа личности. В академии же установку доски объяснили требованием министров РСФСР от 1960 года об охране памятников культуры.

Ольга Дубова