В 2017 году на информационные технологии в России потратят 200 млрд рублей, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает ТАСС.

«Я прошу предложить конкретные решения по повышению эффективности использования этих денег, этих средств», — сказал Путин.

По словам президента, для внедрения цифровых технологий необходимо ликвидировать правовые барьеры, а также запустить инструменты поддержки отечественных компаний.

Ранее Минкомсвязи подготовило для президента страны программу «Цифровая экономика», согласно которой к 2024 году 97% домохозяйств будут иметь доступ в интернет со скоростью не менее 100 Мбит/с, сейчас средняя скорость равна 12 МБит/с,

Программа также предполагает, что к 2024 году в стране появиться не менее десяти конкурентоспособных на мировом рынке компаний в сфере высоких технологий (большие данные, нейротехнологии, квантовые технологии, промышленный интернет, робототехника, виртуальная и дополненная реальности).

Максим Прошкин