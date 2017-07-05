В Минкомсвязи назвали «нецелесообразной» отсрочку пакета поправок Яровой

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров назвал перенос вступления в силу антитеррористических поправок депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатором Виктора Озерова на 2023 год «нецелесообразной» нормой. Об этом министр заявил журналистам, передает Интерфакс.

«Мы все-таки поддержали дату вступления в силу - 1 июля 2018 года, но предложили предоставить правительству дополнительные полномочия об утверждении детального плана, как все-таки эта норма будет внедряться», — сказал Никифоров.

По словам министра, внедрение новой нормы может потребовать от 3 до 5 лет. Он пояснил, что из-за размеров страны вступление в силу этой нормы «невозможно сделать одномоментным».

«Это может быть региональная разбивка, разбивка по типам операторов связи, по составу хранения данных», — сказал Никифоров.

Он также предположил, что на следующей неделе уже появится консолидированная позиция правительства по поводу того, в каком виде этот законопроект может быть внедрен.

Автор инициативы о переносе сроков реализации «пакета Яровой», сенатор Антон Беляков, в беседе с «Новой газетой» также сообщил, что решение правительственной комиссии по «пакету Яровой» станет известно в начале следующей недели.

В понедельник, 3 июля, «Ведомости» сообщили, что правительственная комиссия начала подготовку положительного отзыва на законопроект, который отложит действие «закона Яровой» на пять лет — до 2023 года. Однако решение о переносе комиссия не приняла, поскольку представитель ФСБ высказал замечания к документу.

Законопроект о переносе вступление поправок о хранении данных внесли сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин сразу после принятия закона. Закон был принят летом прошлого года. Идея принадлежит депутату Ирине Яровой и сенатору Виктору Озерову.

Согласно «антитеррористическим» поправкам, с июля 2018 года все интернет-провайдеры и операторы сотовой связи должны будут в течение полугода хранить всю передаваемую пользователями информацию.

Участники рынка оценивают затраты на создание систем хранения данных в пределах от сотен миллиардов до нескольких триллионов рублей.