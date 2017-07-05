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В Москве задержали организатора «Русского марша» Горского
Сотрудники ФСБ задержали националиста Юрия Горского, одного из организаторов ежегодного «Русского марша». Об этом он рассказал телеканалу «Дождь».
На своей странице «ВКонтакте» он сообщил, что его везут на допрос в качестве подозреваемого по делу о публичных призывах к экстремизму (часть 1 280 УР РФ).
Как сообщил пресс-секретарь движения «Новая оппозиция» Роман Ковалев, задержание произошло прямо у здания Мособлсуда, где шел аппеляционный процесс по делу Дмитрия Демушкина.
По словам Горского, дело заведено в связи с первомайским шествием националистов на Октябрьском поле в Москве, участники которого выкрикивали лозунги с призывом к революции. Горский являлся организатором мероприятия.
После акции Горский был арестован на трое суток за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.
Напомним, что вчера, 4 июня, Россию покинул националист Вячеслав Мальцев. По его словам, на него завели уголовное дело в связи с созданием экстремистского сообщества. Мальцев уверен, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать.
В конце апреля другого организатора «Русского марша» Дмитрия Демушкина приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима за распространение экстремистских постов в интернете. Поводом для уголовного дела стали фотографии с «Русского марша», которые Демушкин разместил на странице в соцсети.
Ольга Дубова