Российские бомбардировщики уничтожили командный пункт террористов в Сирии

Бомбардировщики Ту-95МС ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами Х-10 по нескольким объектам боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), сообщается на сайте Минобороны.

По информации министерства, в результате удара были уничтожены три крупных склада с оружием и боеприпасами, а также командный пункт террористов в районе города Акербат.

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

В середине июня Минобороны заявило, что в результате российского авиаудара мог погибнуть лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади. Авиаудар нанесли 28 мая во время совещания в южном предместье Ракки после того, как данные с беспилотников подтвердили место и время встречи лидеров ИГ.

По данным Минобороны, среди убитых террористов — эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавшие район от Ракки до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГ Сулейман аль-Шауах.

Максим Прошкин