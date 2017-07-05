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Минздрав Украины предложил запретить оборот российских лекарств

Политика

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Минздрав Украины предложил правительству приостановить поступление и обращение на рынке лекарств, произведенных в России и на временно неподконтрольных Киеву территориях, сообщается на сайте ведомства.

В Минздраве добавили, что работают над расширением санкций в отношении России.

Отмечается, что некоторые компании, которые имеют регистрационные удостоверения производителей или заявителей от России, обратились в Минздрав Украины относительно завершения процедуры государственной регистрации и перерегистрации.

В конце марта исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун говорила о возможном запрете российских лекарств на Украине. 

Теги:
лекарства, санкции, россия, украина
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