Глава Сбербанка предложил обучать технологии блокчейн в вузах

В систему образования ключевых вузов страны необходимо включить программы по обучению технологии блокчейн, с таким предложением выступил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.

«Нужно внести в программу подготовки ключевых вузов специализации соответствующие. Наверное, это единственное, что нам пока нужно. Технологию мы сами доведем, но нам нужна поддержка кадров», — сказал Греф.

Глава Сбербанка уверен, что в сфере обращения виртуальной валюты необходимо «аккуратное регулирование» со стороны государства, а наличие «запретов» может привести к оттоку технологических стартапов за границу.

Ранее Греф раскритиковал российское школьное образование. Он заявил, что подходы к обучению детей остались на уровне XIX века. Главная трансформация, которую должна пройти российская школа, по мнению Грефа, это переход от преподавания знаний к преподаванию навыков.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев также поручил рассмотреть возможность применения технологии блокчейн в системе госуправления и экономике до 11 мая.

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Максим Прошкин