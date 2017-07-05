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Глава Сбербанка предложил обучать технологии блокчейн в вузах
В систему образования ключевых вузов страны необходимо включить программы по обучению технологии блокчейн, с таким предложением выступил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.
«Нужно внести в программу подготовки ключевых вузов специализации соответствующие. Наверное, это единственное, что нам пока нужно. Технологию мы сами доведем, но нам нужна поддержка кадров», — сказал Греф.
Глава Сбербанка уверен, что в сфере обращения виртуальной валюты необходимо «аккуратное регулирование» со стороны государства, а наличие «запретов» может привести к оттоку технологических стартапов за границу.
Ранее Греф раскритиковал российское школьное образование. Он заявил, что подходы к обучению детей остались на уровне XIX века. Главная трансформация, которую должна пройти российская школа, по мнению Грефа, это переход от преподавания знаний к преподаванию навыков.
Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев также поручил рассмотреть возможность применения технологии блокчейн в системе госуправления и экономике до 11 мая.
Максим Прошкин