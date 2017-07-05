Собянин назвал фейком информацию о призывах не ездить на метро в час пик

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал недостоверной информацию о том, что московское метро рекомендовало не пользоваться подземкой в часы пик. Об этом сообщает ТАСС.

«Фейковую информацию любят распространять, пишут красивые заголовки. Суть этой информации лишь в том, что метрополитен расскажет, какие часы пик, какая загрузка, какие часы более-менее свободны, то есть, они [метрополитен] предоставляют дополнительную информацию для граждан», — пояснил Собянин.

Ранее первый заместитель начальника столичного метро Роман Латыпов заявил, что на станции «Лермонтовский проспект» разместили плакаты с информацией о наиболее оптимальном времени передвижения в метро. По его словам, чтобы улучшить условия поездки, пассажирам надо будет выйти из дома «всего на 10-15 минут раньше или позже».

Вера Юрченко