Минобороны почти втрое увеличит зарплаты военным академикам

В министерстве обороны решили увеличить ежемесячные выплаты за звание академика и члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) почти в три раза. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов

Согласно проекту указа, ежемесячная выплата академикам РАРАН увеличится с 30 до 80 тысяч рублей, а членам-корреспондентам с 15 до 40 тысяч.

В пояснительной записке к документу говорится, что увеличение выплат сотрудникам РАРАН позволит «повысить эффективность деятельности академии в решении проблем повышения обороноспособности страны».

Если указ будет одобрен, изменения вступят в силу 1 января 2018 года.