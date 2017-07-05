«Ведомости»: в Госдуме голосуют за друг друга вопреки запрету

Депутаты Госдумы продолжают голосовать друг за друга, несмотря на действующий запрет, введенный с подачи спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на депутатов всех фракций.

Как пишет издание, 5 июля за троих отсутствующих депутатов проголосовал Юрий Синельщиков из КПРФ, а также его Николай Коломейцев. По словам корреспондента «Ведомостей», «в зале после обеда находилось около половины депутатов - 245 парламентариев».

Как рассказал член фракции ЛДПР, Володин иногда делает замечания о чересчур открытом нарушении регламента.

«Старожилы говорят, что ещё годик-другой и все будет как раньше. Сейчас все-таки все голосуют за друзей стеснительно, а когда заседание ведёт сам Володин — зал совсем другой — все меньше ходят и не разговаривают», — сказал газете собеседник из КПРФ.

В конце октября в Госдуме был введен запрет на голосование по доверенности. Тогда введенные поправки установили перечень уважительных причин, которые могут стать основанием для отсутствия депутата на заседаниях, в частности, служебная командировка и временная нетрудоспособность.