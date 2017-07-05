Арабские страны продлили решение о блокаде Катара

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет решили продолжить экономический и политический бойкот Катара. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра иностранных дел Саудовской Аравии Аделя аль-Джубейра.

«Блокада останется в силе»,— сказал министр, выступая в Каире.

По его словам, ответ, предоставленный Катаром на требования арабских стран не содержит оснований для отмены ограничений в отношении страны, и поэтому политический и экономический бойкот будет действовать до тех пор, пока Доха не изменит свою политику.

Ранее в среду четыре арабских страны получили официальный ответ Катара на выдвинутые ими требования.

Напомним, в начале июня Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мальдивы Мавритания, Маврикий и Коморские острова разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Позднее Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ направили Катару свои требования. Они призвали страну разорвать отношения с Ираном, прекратить поддержку экстремистов, завершить вещание телеканала Al Jazeera и закрыть военную базу Турции на своей территории. Катар отказался от выполнения требований. Тогда ультиматум был продлен на 48 часов.

Согласно условиям ультиматума, по истечению крайнего срока введенные против Катара экономические и политические санкции примут постоянный характер.

Вера Юрченко