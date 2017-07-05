Полиция пришла с обыском в орловский штаб Навального из-за агитационных материалов

Представители правоохранительных органов пришли с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Орле. Об этом сообщается в группе «Команда Навального» в соцсети «Вконтакте».

«В штаб пришла полиция. Сотрудники и некий майор с камерой ищут экстремизм в агитационных материалах кандидата в президенты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские забирают «всю агитацию, имеющуюся в штабе: несколько коробок с одинаковыми листовками».

Ранее в среду полицейские заявили, что штаб Навального в Новосибирске заминирован. Координатор местного штаба Сергей Бойко рассказал «Новой газете», что правоохранители оцепили здание. Позднее оцепление сняли.

7 июня сотрудники Центра по противодействию экстремизму изъяли из томской типографии 10 тысяч листовок с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Материалы были напечатаны для митинга против коррупции 12 июня, организованного томским штабом политика Алексея Навального.

Вера Юрченко