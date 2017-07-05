Дадина задержали в ходе пикета у здания ФСБ

Активиста Ильдара Дадина задержали во время одиночного пикета у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве. Об этом сообщает Интерфакс.

«Меня задержали у здания ФСБ. В том здании, куда, предположительно, привезли Юрия Горского. Задержали меня за одиночный пикет», — сказал Дадин.

Он добавил, что пикет, согласно утверждениям сотрудников правоохранительных органов, противоречит указу президента о запрете гражданам участвовать в публичных акциях до 12 июля.

Как пояснил Дадин, он вышел на пикет в поддержку задержанного в среду организатора «Русских маршей» Юрия Горского.

«Я пикетировал за очередного "узника режима"», — добавил оппозиционер.

В середине июня Ильдар Дадин получил штраф в размере 20 тысяч рублей за несогласованную акцию на Красной площади.

Напомним, Дадин стал первым осужденным в России по статье 212.1 УК о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы, но позднее сократили срок до 2,5 лет. В конце прошлого года активист сообщил об избиениях и пытках со стороны персонала и руководства ИК-7 в Карелии.

В феврале 2017 года Дадина освободили из колонии по постановлению Верховного суда России. В решении суда говорилось, что уголовное дело нельзя возбуждать без вступивших в силу протоколов о нарушениях на митингах.

В конце мая Железнодорожный суд Московской области обязал Минфин выплатить Дадину 2 миллиона рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.

Вера Юрченко