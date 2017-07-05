Янукович отказался участвовать в судебном процессе по делу о госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович объявил о нежелании участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене. Он отзывает из суда своих адвокатов. Об этом сообщает Интерфакс.

«Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны», — сказал он.

По словам Януковича, «это не суд, а чистой воды профанация». «Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении. Это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод», — добавил он.

1 июля генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что готовит новые обвинения экс-президенту Виктору Януковичу в совершении тяжких преступлений в отношении митингующих в феврале 2014 года на Евромайдане.

Напомним, Виктора Януковича обвиняют в том, что в разгар протестных акций в 2014 году он попросил Россию ввести на Украину войска. Дело о госизмене в Оболонском районном суде Киева начали рассматривать 4 мая 2017 года. Государственный обвинитель на процессе, прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко просит суд дать Януковичу пожизненное заключение.

С весны 2014 года и по настоящее время Янукович проживает в России.

Вера Юрченко