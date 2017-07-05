В Ульяновской области при штормовом ветре погиб как минимум один человек

В Новоульяновске женщина погибла из-за падения дерева на линию электропередач. Также есть пострадавшие в Ульяновске, там на автомобиль полиции упало дерево. Экипаж машины госпитализирован, а у водителя диагностирован перелом позвоночника. Об этом сообщает главное управления МЧС России по Ульяновской области.

Кроме того, по данным МЧС, от электроэнергии были частично отключены 10 населенных пунктов в пяти муниципальных района области — в городах Ульяновск и Новоульяновск, а также в Чердаклинском, Теренгульском и Новомалыклинском районах. В областном центре затоплены многие улицы. В некоторых микрорайонах отсутствует уличное освещение, а где-то от электроэнергии изолированы жилые дома и целые улицы. В центре Ульяновска сильный ветер повалил деревья.

Отмечается, что порывы ветра достигали 22 метров в секунду, в Ульяновской области выпала месячная норма осадков. По информации регионального гидрометцентра ночью и днем 6 июля погода только ухудшится.

В регионе введен режим чрезвычайно ситуации. Над устранением последствий циклона работают больше 1500 человек и 600 единиц техники.

Артем Горбунов, Ульяновск