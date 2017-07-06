«Ведомости» рассказали о предложении Минфина реформировать систему налоговых льгот

Министерство финансов предложило заменить некоторые налоговые льготы выплатами из бюджета, а остальные — отменить, передают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Предложение ведомства может полностью поменять систему льгот.

Как рассказал источник издания, Минфин предлагает разделить льготы по госпрограммам и оценивать их эффективность. Речь идет о том, чтобы оценивать налоговые расходы как прямые бюджетные расходы в два этапа. Сначала определять цель госпрограммы, а на втором этапе сравнить эффективность налоговых расходов с тем, сколько потребовалось бы прямых расходов на достижение этой же цели.

По оценкам Минфина, на сегодняшний день общая стоимость льгот оценивает в 2,5 трлн рублей, что составляет 2,6% от ВВП. Большая часть из этих денеге уходит на стимулирование экономики (85% потери, что приравнивается к 2 трлн рублей в 2017 году), следом идет здравоохранение (12%), а на третьем месте — социальная политика (3%).

«Ведомости» напоминают, что ранее отказаться от неэффективных налоговых льгот предлагал президент России Владимир Путин. Сам Минфин уже несколько лет предлагает «навести порядок» в этой системе.