Тиллерсон: США готовы сотрудничать с Россией в Сирии

США готовы сотрудничать с Россией, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в преддверии саммита G20, на котором планируется встреча лидеров США и России.

«Между США и Россией явно есть неразрешенные вопросы по ряду тем, но у у нас есть возможность сотрудничать в Сирии, чтобы обеспечить стабильность и защитить совместные интересы в сфере безопасности», — сказал он, отметив, что страны также могут координировать доставку гуманитарной помощи.

По его словам, страны «уже достигли прогресса в создании зон деконфликтации». Вашингтон призывает все противоборствующие стороны не конфликтовать и придерживаться согласованных географических границ. Это, по мнению США, поможет сосредоточиться на борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон намерен сосредоточиться только на борьбе с ИГ. Отмечалось, что США готовы уступить России в вопросе о «судьбе» президента Сирии Башара Асада.

Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа пройдет в Гамбурге 7 июля на саммите G20.