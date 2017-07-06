Transparency раскрыла траты российских компаний на лоббистов в Европе

Российские компании тратят миллионы евро на работу лоббистов в Евросоюзе, передают «Ведомости» со ссылкой на данные Transparency International.

Как утверждается в исследовании Transparency, чаще всего услугами лоббистов пользуется «Газпром». Только в Австрии компания тратит более 100 тысяч евро в год на продвижение своих интересов, а всего — не менее 900 тысяч евро.

Представитель «Газпрома» на запрос газеты не ответил.

Интересы Сбербанка в Австрии продвигает черед дочернее предприятие Sberbank Europe AG. Как уточнил представитель Сбербанка, информация о «дочке» внесена в соответствующий реестр.

По данным Transparency, РЖД и JSC Rusatom Overseas — «дочка» «Росатома» — пользовались услугами консалтинговой компании Sass Consulting AG. При этом в РЖД связь с компанией отрицают. «Росатом» в 2014-2015 годах заключили контракт с RAOS Voima Oy — дочерней компанией JSC Rusatom Overseas — которая занималась пиаром.

Издание отмечает, что в открытых реестрах ЕС публикуется информация о некоторых лоббистах, поэтому реальные траты могут быть больше. По оценкам Transparency, сумма может достигать до миллионов евро ежегодно и не подвергаться отчету. «Ведомости» считают, что это вызывает предпоссылки к коррупции.