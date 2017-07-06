«Левада-центр» рассказал о росте популярности «Единой России»

Число россиян, готовых на выборах проголосовать за «Единую Россию», выросло за год с 55 до 63%, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Левада-центра».

За КПРФ готовы проголосовать 13% опрошенных (18% в прошлом году), за ЛДПР — 13% (14% в прошлом году), а за «Справедливую Россию» — 3% (5% в прошлом году).

Опрос проводился с 23 по 26 июня в 48 регионах. В нем приняли участие 1600 россиян. Социолог «Левада-центра» Денис Волков связал рост популярности единороссов с постепенным выходом страны из рецессии.

Опросы ВЦИОМ и ФОМ также показали рост популярности «Единой России». Согласно данным ВЦИОМ, за прошедший год рейтинг единороссов увеличился с 45,1 до 47,4%, по информации ФОМ — с 46 до 49%.

В конце мая «Левада-центр» опубликовал результаты опроса о популярности президента России Владимира Путина. 82% россиян, которые точно придут на избирательные участки, заявили о готовности отдать свой голос за Владимира Путина, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.