В Японии после наводнения без вести пропали 22 человека
В Японии после наводнения, которое вызвали сильные ливни, на острове Кюсю без вести пропали 22 человека, передает Mainichi.
Тело одного человека было найдено в городе Асакура.
В округе Фукуока после разлива рек сошли множество оползней. Из-за наводнения некоторые населенные пункты остались без транспортного сообщения. Сумму ущерба от стихийного бедствия подсчитать пока нельзя.
Власти Японии предупредили о необходимости эвакуироваться более 550 тысяч жителей префектур Фукуока и Оита.