В Японии после наводнения без вести пропали 22 человека

В Японии после наводнения, которое вызвали сильные ливни, на острове Кюсю без вести пропали 22 человека, передает Mainichi.

Тело одного человека было найдено в городе Асакура.

В округе Фукуока после разлива рек сошли множество оползней. Из-за наводнения некоторые населенные пункты остались без транспортного сообщения. Сумму ущерба от стихийного бедствия подсчитать пока нельзя.

Власти Японии предупредили о необходимости эвакуироваться более 550 тысяч жителей префектур Фукуока и Оита.