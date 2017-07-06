Генпрокуратура потребовала заблокировать «Спутник и погром»

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать несколько ресурсов «националистического толка», передает Интерфакс.

В их число вошли «Спутник и погром», «Русский сектор», «Правый взгляд». По мнению Генпрокуратуры, ресурсы «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

«Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории РФ организаций "Правый сектор", "Исламское государство Ирака и Леванта", "Джабхат-ан-Нусра" и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии», — сказано в документе.

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