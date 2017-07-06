Глава Крыма рассказал о планах отправить в отставку трех министров республики и мэра Ялты

Глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в фейсбуке сообщил, что на завтрашнем заседании госсовет республики обсудит отставку зампредседателя Совета министров Бориса Зимина, министра топлива и энергетики региона Светланы Бородулиной, министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергея Карпова и министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого, а также мэра Ялты Андрея Ростенко.

«Будет рассмотрен вопрос об отставке заместителя председателя Совета министров Бориса Зимина, который возглавит ГУП РК "Черноморнефтегаз". На место Зимина мной будет предложена кандидатура главы администрации Судака Владимира Серова», — пишет Аксенов.

Смену кадров в руководстве Крыма Аксенов назвал естественным необходимым процессом, «направленным на повышение эффективности власти».

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В конце мая Сергея Аксенова оштрафовали за то, что он организовал вывоз мусора к домам чиновников, которые плохо справляются со своими обязанностями. Глава республики взял на себя ответственность за акцию гражданских активистов республики, которые вывалили кучи мусора у домов двух чиновников.