Арестованный замглавы УСБ СК Ламонов обратился с открытым письмом к Путину

Начальник управления собственной безопасности (УСБ) Следственного Комитета Александр Ламонов, арестованный по делу о коррупции в ведомстве, обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет «Коммерсант».

В своем обращении полковник Ламонов указывает, что не просит о каком-либо снисхождении, а надеется лишь на «объективность и справедливость». Он утверждает, что является честным офицером и обращается к главе государства с просьбой разобраться в его уголовном деле.

Как отмечает издание, несмотря на почти год, проведенный под стражей, Александр Ламонов по-прежнему является действующим офицером СК и получает зарплату.

По словам Ламонова, к нему в СИЗО «Лефортово» «неоднократно ходили» оперативники управления «М» ФСБ, которое специализируется на борьбе с коррупцией. Они якобы предлагали ему признать вину, то есть заключить досудебное соглашения о сотрудничестве и дать показания в отношении других лиц. В случае отказа от сотрудничества, как утверждает Ламонов, сотрудники ФСБ обещали возбудить в его отношении новые уголовные дела, а при согласии — смягчить условия содержания под стражей или даже освободить из СИЗО.

От предложенной схемы сотрудничества полковник отказался, сообщает издание.

Напомним, что в июле 2016 года были арестованы сотрудники Следственного комитета Денис Никандров, Михаил Максименко и Александр Ламонов по обвинению в получении взятки в 500 тысяч евро от Захария Калашова (Шарко Молодого). Своей вины никто из них не признал.

По версии следствия, они обещали за деньги прекратить дело приближенного Шакро Молодого Андрея Кочуйкова, который проходил по делу о перестрелке на Рочдельской улице в Москве.

Вера Юрченко