Сотрудники правоохранительных органов заблокировали московский штаб Навального

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Москве — в помещении сменили замки, а на окнах установили решетки. Об этом в фейсбуке сообщил координатор столичного штаба Николай Ляскин.

«Опять спилены замки. Охранник говорит, что проводятся следственные действия. Внутри действительно находятся люди, но мы туда не можем попасть. Человек, который дежурил ночью не отвечает, но гудки проходят. Вокруг штаба около 10 оперативников. Вот так власти испугались агитационного субботника», — написал он.

В беседе с «Новой газетой» Ляскин рассказал, что волонтеры вызвали сотрудников полиции.

«Приехали полицейские, говорят нам: да у вас там что-то происходит, но если вы будете пытаться попасть внутрь, мы вас арестуем. Все претензии в ОВД ЦАО», — сказал Ляскин.

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По мнению Ляскина, за вскрытием штаба стоят «крупные силовые фигуры». «Зато электричество включили нам наконец-то для тех, кто сейчас находится в штабе, у нас его давно не было», — отметил координатор штаба.

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Накануне полицейские заблокировали штаб Навального в Новосибирске. Позднее правоохранители сообщили сторонникам политика, что им поступило заявление о незаконной агитации со стороны штаба. Его координатор — Сергей Бойко отказался пустить полицейских в помещение без ордера на обыск.

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После нескольких часов попыток попасть в помещение, полицейские объявили о «минировании здания». На место приехал пожарно-спасательный отряд, территорию здания оцепили. Правоохранители взломали штаб и стали вывозить оттуда газеты в поддержку Навального.

В тот же день полиция пришла с обыском в штаб Навального в Орле. Как сообщили в штабе, полицейские забрали «всю агитацию, имеющуюся в штабе: несколько коробок с одинаковыми листовками».