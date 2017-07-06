Лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» приговорили к двум годам колонии

Московский городской суд приговорил лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима, сообщает агентство Москва.

Его дело рассматривалось в особом порядке, а заседания проходили в закрытом режиме. Аникеев пошел на встречу следствию, признав свою вину в незаконном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ).

«Мой подзащитный решением в целом доволен и не собирается его обжаловать. Но я считаю, что с учетом той помощи, которую он оказал следствию, он мог бы рассчитывать и на более мягкий приговор. У него уже есть право на УДО и к ноябрю он может выйти на свободу», — рассказал «Новой газете» адвокат Аникеева Руслан Коблев.

Напомним, Владимира Аникеева арестовали в ноябре прошлого года, под стражей также находятся и другие члены группы Александр Филинов и Константин Тепляков. Все они проходят по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

По версии следствия, группировка поручала хакерам взламывать личные почтовые ящики высокопоставленных чиновников, бизнесменов и журналистов с целью последующей продажи на используемых участниками группы интернет-ресурсах. В частности, хакеры взломали почту Елены Морозовой из группы «Сумма», Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, пресс-секретаря премьер-министра России Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой, журналиста Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко, а также помощника президента Андрея Белоусова.

Дело хакеров связывали с делом о госизмене в ФСБ, но Аникеев и адвокаты участников «Шалтай-Болтая» отвергают возможную связь этих двух дел.