Главред «Спутника и погрома» ответил на решение Роскомнадзора заблокировать сайт

Главный редактор интернет-сайта «Спутник и погром» Егор Просвирнин прокомментировал требование Генпрокуратуры и решение Роскомнадзора заблокировать доступ к сайту.

По словам Просвирнина, это решение было ожидаемо.

«Нас заблокировали за культурно-просветительскую деятельность. За то, что мы отстаивали интересы России и русских», — сказал Просвирнин «Новой газете».

Националист расценил блокировку сайта как «благодарность» со стороны государства.

«Если ты что-то делаешь хорошо, то не жди награды за успех, не жди, что тебя пригласят на вручение награды, а жди, что к тебе придет следственная группа», — заявил Просвирнин.

Главный редактор «Спутника и погрома» также поставил блокировку сайт в один ряд с претензиями к телеканалу «Дождь» и допросами режиссера Кирилла Серебренникова. Он уверен, что случай блокировкиего портала «войдет в историю русской журналистики, и его будут преподавать в школах».

«Генпрокуратура — молодец», — заключил Просвирнин.

Напомним, Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать несколько ресурсов «националистического толка».

В их число вошли «Спутник и погром», «Русский сектор», «Правый взгляд». По мнению Генпрокуратуры, ресурсы «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

В свою очередь, Роскомнадзор уже внес «ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка» в соответствующий реестр.

Издание «Спутник и погром» появилось в 2012 году. Оно было преобразовано из одноименной группы «Вконтакте» и освещает политически значимые события с позиции русских националистов.

Максим Прошкин