В Госдуме рекомендовали отклонить инициативу Мизулиной о запрете бэби-боксов

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект о запрете бэби-боксов, инициатором которой выступила сенатор Елена Мизулина, сообщает Интерфакс.

Сенатор предлагала ввести административную ответственность за создание таких механизмов, которые позволяют анонимно отказаться от ребенка, а именно штрафовать от 1 до 5 миллионов рублей либо приостанавливать деятельности юридического лица на срок до девяноста суток.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступила против запрета бэби-боксов.

«Ничего нельзя исключать, что спасло бы жизнь маленькому человеку. Если это работает, нужно дать практике накопиться, чтобы сделать выводы», — сказала Москалькова.

Однако в Минздраве заявили, что обеспокоены возможной террористической угрозой, которую потенциально могут нести бэби-боксы.

Бэби-боксы — это специально оборудованные окна в медучреждении, где мамы анонимно могут оставить нежеланных детей. В октябре правительство не одобрило законопроект о запрете бэби-боксов, отметив, что его нужно доработать. В правительстве указали на размытые формулировки и на то, что наказание станет препятствием к получению медицинской помощи.

Законопроект о запрете бэби-боксов был внесен первым зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Еленой Мизулиной в Госдуму 1 июня.

Максим Прошкин