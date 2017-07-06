Transparency: российские госкомпании тратят миллионы евро на лоббистов в ЕС

Несмотря на санкции, российские компании тратят миллионы евро на лоббирование своих интересов в странах Европейского союза. Об этом сообщается в исследовании Transparency International.

В докладе организации отмечается, что представляющие российские компании PR-агентства обязаны регистрироваться в реестрах на национальном и наднациональном уровнях, однако имидж госкорпораций как «агентов российского государства» создает трудности для открытого сотрудничества.

«Этот факт заставляет российские компании избегать публичного продвижения собственных интересов и вместо этого использовать неофициальные или непрозрачные практики лоббирования», — говорится в исследовании.

Как выяснила Transparency, активнее всего свои интересы в Европе лоббирует «Газпром». На продвижение собственных интересов в ЕС компания тратит по меньшей мере 900 тысяч евро ежегодно.

Например, в Австрии интересы «Газпрома» представляет нефтегазовая компания OMV, участница проекта «Северный поток». Проект газопровода «Южный поток» лоббировала словенская Geoplin d.o.o. Ljubljana.

Средства на лоббизм в странах ЕС также тратят Сбербанк, РЖД, РУСАЛ и другие компании.

Илья Шуманов заместитель генерального директора Transparency International Russia, один из авторов доклада

Исследование проводилось с целью изучения реестров ЕС, отдельно это позволило изучить, как российский корпоративный лоббизм функционирует за рубежом. Мы рассматривали только публичные реестры. В докладе после реестра каждой отдельной страны есть кейс-стади. Конкретные примеры показывают, действует ли компания согласно букве закона или, наоборот, в каких-то случаях пытается избегать регистрации в реестре лоббистов.

Следует отметить, что лоббизм — это не коррупция, если компания упоминается в нашем исследовании, то это не значит, что она коррумпированная. Вопрос в том, что их интересы в ряде случаев продвигаются неприлично.

У нас нет полных данных о том, какие средства тратят российские госкомпании на лоббизм. Указанные в докладе цифры — лишь часть, так как не во всех европейских странах есть подобные реестры. Эти компании связаны с системой госуправления, а значит, они касаются интересов россиян.

Мы рекомендуем начать разработку законодательства о лоббизме в России, чтобы граждане знали, какие средства на это тратятся.