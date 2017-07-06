В московском штабе Навального проводят обыск в рамках уголовного дела по статье о самоуправстве

Полиция завела уголовное дело по статье 330 УК РФ о самоуправстве после жалобы владельца помещения, в котором находиться предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом Интерфаксу сообщил замглавы уголовного розыска по Замоскворечью Евгений Тихомиров.

«К нам поступило заявление от Гордеева, от учредителя «Паритет НГ», от представителя собственника помещения "Балчуг Эстейт". Все обращения были направлены в УВД по Центральному административному округу, в настоящий момент по ним возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ. Сегодня дознаватель примерно в семь утра проводил обыск», — сказал Тихомиров.

По словам замначальника уголовного розыска, уголовное дело было возбуждено после поступления в полицию ряда заявлений о нарушении условий договора аренды помещений в здании, где располагается штаб Навального.

«Заявления поступали от руководителя ООО "Паритет МГ", а также субарендаторов помещений касательно нарушений условий договоров собственником здания компании "Балчуг Эстейт», — сказал Тихомиров.

Он добавил, что сейчас в помещении штаба находятся «только представители частной охранной организации». По словам Тихомирова, никаких претензий к штабу политика, как субарендатору помещения, у полиции нет.

Как сообщает корреспондент «Интерфакса», у здания штаба находится полицейский автозак и около десятка сотрудников полиции. Отмечается, что координатора столичного штаба Навального Николая Ляскина и сотрудников пока не пускают в помещение.

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