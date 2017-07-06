В вологодский штаб Навального пришли с обысками из-за сообщения о хранении запрещенной литературы
В Вологде сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в предвыборном штабе оппозиционного политика Алексея Навального. Причиной для осмотра помещения стал рапорт начальника первого отделения Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Вологодской области М.А. Дурягина.
Документ опубликовал в своем твиттере глава федерального штаба Навального Леонид Волков.
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По данным сотрудников центра «Э», в штабе политика «может хранится запрещенная к свободному обороту литература, печатные материалы, содержащие клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывающие к грубым нарушениям общественного порядка», — говорится в рапорте.
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