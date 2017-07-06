Путин снял с должностей восемь генералов МВД, МЧС И ФСИН

Президент России подписал указ, по которому восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН освобождены с занимаемых должностей. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди уволенных начальник контрольно-ревизионного управления МВД Евгений Барикаев, заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД Андрей Андреев, прокурор республики Бурятия Валерий Петров, глава МВД по Тыве Александр Лобанов и замглавы ФСИН Сергей Сазанов.

Согласно документу, президент назначил на пятилетний срок прокуроров республики Тыва, Новгородской области, а также Московского транспортного прокурора.

Напомним, в феврале этого года Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МЧС и Следственного комитета.

Президент освободил от занимаемых должностей 13 высокопоставленных сотрудников МЧС, двух сотрудников МВД, а также руководителя Следственного управления СК по Ханты-Майнсийскому автономному округу и прокурора Ярославской области.

Максим Прошкин