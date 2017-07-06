Списки сносимых в рамках реновации домов подготовят к концу июля

Окончательные списки домов, попавших под программу реновации, будут подготовлены к концу июля. Об этом на VII Московском урбанистическом форуме заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает Интерфакс.

«Окончательные списки сноса и расселения будут готовы до конца месяца. Сейчас ведется серьезная работа по формированию очередности и порядка расселения домов. Надо увязать массу строительных и организационных вопросов», — сказал заммэра.

Первые дома, по словам Хуснуллина, будут расселены и снесены уже до конца 2017 года. Всего таких домов, по предварительным оценкам, около пяти тысяч.

Также заместитель мэра заявил о том, что в собственности города Москвы около четырех тысяч квартир, общей площадью порядка 1 млн кв.м. Эти квартиры могут быть использованы для переселения.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин говорил, что очередность расселения и сноса первых домов, попавших в программу, может быть определена к концу осени 2017 года.

Напомним, голосование по вопросу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. Сроки проведения общих собраний собственников помещений были продлены мэром до 15 июля. До этой даты жители домов, попавших в программу реновации, смогут определиться с вхождением в программу.

Юлия Костенко