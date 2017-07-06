Волонтера московского штаба Навального увезли в суд

ОБНОВЛЕНО К волонтеру в Замоскворецкий районный суд Москвы приехала скорая помощь. Его увезли в НИИ им. Склифосовского с подозрением на сотрясение мозга. По словам активиста, сотрудники в масках зашли в здание штаба около 5 утра и применили к нему силу. В 6 утра волонтера доставили в ОВД Замоскворечье, где он находился больше восьми часов. Полицейские не давали ему позвонить и оказывали на него давление.

Волонтера московского штаба Алексея Навального Александра Туровского, который находился на ночном дежурстве в момент, когда в здание пришли с обысками, везут в суд. Об этом «Новой газете» сообщил сотрудник штаба Виталий Серуканов.

«Его везут в Замоскворецкий суд, по какой статья его будут судить и в чем обвиняют – непонятно. К нему направили адвоката», — рассказал он.

Как сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий, адвокат Павел Зайцев расскзал журналистам, что собственнику не платили аренду после первого месяца и сделали перепланировку. Теперь, по его словам, полиция выселяет штаб Навального.

Ранее координатор столичного штаба Навального Николай Ляскин в беседе с «Новой газетой» рассказал, что сотрудники штаба не смогли дозвониться до волонтера, находящегося на ночном дежурстве. Ляскин предположил, что правоохранители удерживали волонтера в помещении штаба во время обысков.

Напомним, утром 6 июля в столичном штабе политика Алексея Навального начался обыск.