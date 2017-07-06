В МИД России снова заявили о подготовке террористами в Сирии постановочной химатаки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о подготовке постановочных химических атак сирийскими террористами, сообщает Интерфакс.

«По имеющейся информации, сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил», — заявила она.

Захарова уточнила, что постановочные атаки могут быть проведены в Восточной Гуте, находящейся под контролем оппозиции, а также не исключены акции на юге страны, «в зонах действия вооруженных группировок, подконтрольных Саудовской Аравии, Иордании и Израилю», а также на востоке Сирии.

По информации МИД, боевики «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации) вывезли из Ракки оборудование для создания боеприпасов, заряженных химическими веществами. В связи с этим Захарова предположила, что возглавляемая США коалиция пособничает боевикам, так как ранее коалиция заявляла о блокировании проезда в Ракку.

В конце июня в МИД России заявили, что не исключают провокаций с инсценировкой использования химического оружия в Сирии.

«Мы считаем, что такая инсценировка, такая провокация готовится. Из конкретики, я думаю, что можно сказать, не исключено, что речь может идти о населенных пунктах Саракаб и Арриха», — сообщала тогда Мария Захарова.

Юлия Костенко