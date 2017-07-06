Российских пограничников заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Российских пограничников, который задержали в ночь на 30 июня в Херсонской области, заподозрили в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины), передает Интерфакс.

В пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили, что 3 июля началось досудебное расследование дела. Сейчас задержанные российские пограничники находятся в изоляторе временного содержания. В ближайшее время следователи СБУ будут инициировать перед судом избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, «граждане РФ, сотрудники ФСБ — заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов — в период с декабря 2016 году до 30 июня 2017 выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины».

В ночь на 30 июня 2017 года пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины в Херсонской области задержали двух неизвестных без документов. Позже они установили. что задержанные являются военнослужащими пограничной службы ФСБ России.

30 июня суд арестовал задержанных на 15 суток.В пограничном управлении ФСБ России по республике Крым подтвердили, что задержанные являются российскими пограничниками. Там пояснили,что пограничники оказались на территории Украины так как в ходе учений сбились с маршрута.