Специалисты предупредили владельцев Android о появлении нового вируса

Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением киберпреступлений, обнаружила вирус, способный списывать деньги с банковских карт у обладателей смартфонов на базе Android, говорится на сайте организации.

Как поясняют специалисты, на телефон от имени одного из контактов приходит MMS-сообщение, в котором содержится ссылка на фото. Если перейти по ней, на смартфон загрузится вредоносная программа с расширением .apk.

Вирус запрашивает права администратора для получения полного доступа к мобильному устройству, а также рассылает себя по контактам из записной книжки.

«Параллельно она делает запрос на номер СМС-банкинга жертвы, узнает баланс счета и переводит деньги на счета, подконтрольные злоумышленникам», — говорится в сообщении.

В компании поясняют, что мошенники перехватывает входящие СМС-сообщения, поэтому пользователь не подозревает о снятии с его счета денег. Вредоносная программа выводит на экран поддельные окна браузера, похожие на окна авторизации банковских приложений.

Более того специалисты предупреждают, что антивирусное программное обеспечение опасную программу не выявляет.

Вирусным атакам подвергаются не только обычные пользователи смартфонов, но и целые компании и госучреждения по всему миру. Например, в России и на Украине компьютеры подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A.

Вирус шифрует информацию на жестком диске компьютера, после чего на экране появляется требование перевести 300 долларов в биткоинах в качестве выкупа за возобновление работы.

Вирус-вымогатель Petya.А. после кибератаки в Европе и США распространился в странах Азии.

Ранее 12 мая по всему миру распространился вирус-вымогатель WCry (Wanna Cry). По данным Европола, хакерской атаке подверглись 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира.

Максим Прошкин