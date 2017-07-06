Адвокат собственника помещения штаба Навального рассказал о причинах жалобы в полицию

Адвокат, представляющий интересы собственника помещения, где располагается предвыборный штаб политика Алексея Навального, компании «Балчуг» Павел Зайцев рассказал о причинах жалобы компании в полицию, после которой было возбуждено уголовное дело о самоуправстве.

Адвокат Павел Зайцев. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По словам представителя компании, «Балчуг» 6 марта заключила с «Паритететом» договор и сдала в аренду помещения в доме 69 на Садовнической набережной площадью 614 квадратных метров. Однако через месяц «Паритет» перестал платить за аренду, утверждает Зайцев.

«За первый месяц они заплатили и перестали потом платить. Кроме того, в помещении сделали перепланировку, в результате собственнику причинен ущерб на сумму больше миллиона рублей. Кроме того, как сейчас выясняется, арендатор пустил в помещение без извещения собственника неизвестных лиц», — пояснил адвокат.

По его словам, арендатор сдавал помещения сразу нескольким субарендаторам, в том числе штабу политика Алексея Навального. «Также мне известно, что якобы какой-то салон красоты снимает помещение», — добавил адвокат.

«Вообще, когда договор заключался, представители компании "Паритет" представлялись международной юридической компанией, площади сдавались по договору только под офисное помещение», — уточнил Зайцев.

Помещение штаба политика Алексея Навального после обысков. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Напомним, утром 6 июля в столичном штабе политика Алексея Навального начался обыск. Позднее стало известно, что обыск проводился в рамках уголовного дела по статье 330 УК РФ о самоуправстве после жалобы владельца помещения, в котором находиться предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального.