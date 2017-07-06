Трамп призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Украины

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить дестабилизировать ситуацию на Украине и присоединиться к западным странам в решении мировых проблем, передает ТАСС.

«Мы призываем Россию прекратить свою дестабилизирующую активность на Украине и где бы то ни было и поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран», - сказал он в ходе своего выступления в Варшаве.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с позицией Трампа о действиях России в Восточной Европе.

Напомним, Дональд Трамп прибыл с визитом в Варшаву 5 июля, где была запланирована его встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. Главный вопрос, который польская сторона планировала обсудить с американским лидером, затрагивал присутствие войск НАТО и США на территории страны.

7 июля в рамках саммита G20 в Гамбурге состоится встреча Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Ольга Дубова