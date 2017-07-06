Источник: ключевые сотрудники РБК-ТВ могут покинуть свои должности

Руководители отделов РБК-ТВ с понедельника, 10 июля, уходят в оплачиваемый отпуск до октября, сообщили два источника «Новой газеты» в медиахолдинге.

«При этом, никто не понимает, вернутся они из отпуска или нет», — отметил один из них.

Речь идет как минимум о шести сотрудниках телеканала. Причину такого решения собеседники не уточнили.

В июне стало известно, что владелец группы ЕСН Григорий Березкин приобрел 65% акций РБК, а также долговые обязательства холдинга.

Сумма сделки не раскрывается. Также неизвестно, как стороны урегулировали вопрос с долгом РБК группе «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова. По разным оценкам, долг составляет более 200 млн долларов.

Напомним, год назад после смены руководства РБК из медиахолдинга уволились 20 журналистов, более половины из них также занимали ключевые позиции в холдинге.

В частности, уволились шеф-редактор Елизавета Осетинская, главный редактор РБК Роман Баданин и главный редактор газеты РБК Максим Солюс. По словам гендиректора холдинга Николая Молибога, их уход был связан с «разногласиями по некоторым важным вопросам».

Баданин после увольнения из РБК занял должность главного редактора телеканала «Дождь».